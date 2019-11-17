Медведев не сыграет за сборную России в финальной стадии Кубка Дэвиса

- Можем подтвердить, что Медведев не сыграет за сборную России в Мадриде, - цитирует ТАСС пресс-службу Федерации.
Напомним, что финальный турнир Кубка Дэвиса пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября. Российская команда на предварительном этапе сыграет в группе В против сборных Испании и Хорватии.
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