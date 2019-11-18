Циципас одолел Тима и выиграл Итоговый турнир АТР - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 ноября 2019 00:04ТеннисГичунцев Артур

Циципас одолел Тима и выиграл Итоговый турнир АТР

Соревнования проходили в Лондоне. Их призовой фонд составил 9 млн долларов.

Представитель Греции Стефанос Циципас обыграл Доминика Тима из Австрии в финале Итогового турнира АТР.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4), а ее продолжительность составила 2 часа 37 минут.

Добавим, в прошлом году Итоговый турнир АТР выиграл немец Александр Зверев.

Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Ковалев – о бое с Альваресом: Те, кто поставил на мою победу – профаны (видео) Бетербиев планирует провести защиту титула в Монреале Бивол надеется провести бой с Альваресом
ЗаКруглились. «Молодежка» упустила победу над канадцами за 22 секунды до сирены Сборной России не хватило совсем чуть-чуть, чтобы удержать минимальный перевес в счете в пятом матче молодежной Суперсерии-2019. В овертайме канадцы дожали огорченных гостей (2:1 ОТ) и вышли вперед в серии. 14.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
«Саламыч, звони Игорю!» Отар Кушанашвили об итогах разгромного матча Наш пламенный трибун-обозреватель призывает тренера сборной сделать выводы по поводу вратарской позиции. 17.11.2019 17:28 Футбол Кушанашвили Отар
Еще по теме:
Попов помог Болагрии обыграть Чехию, Крал был заменен на 71-й минуте Ромелу Лукаку: Россия – сильная команда. Она может успешно побороться на Евро Александр Медведев – о матче с Бельгией: Последнее дело – винить вратарей
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый и опустится на 5-е место в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:07 Теннис Мысин Николай
Рекорд Билялова, третье подряд поражение ЦСКА, черная серия «Северстали» «Советский спорт» рассказывает о самых ярких моментах большого хоккейного четверга. 14.11.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Дождь, духота и ожидание матча. Крестовский перед встречей Россия – Бельгия (фото) Главный редактор «Советского спорта» рассказывает о том, что происходит на стадионе и вокруг него незадолго до главной игры года. 16.11.2019 14:27 Футбол Яременко Николай
Сергей Шахрай: Я не выдержал и сказал Жуку: «У тебя больше кататься не буду» Вторая часть увлекательного интервью. 16.11.2019 09:17 Фигурное катание Волохов Юрий
В Бостоне погас свет – и Бобровский поплыл… В девяти матчах среды на лед вышли 13 россиян, но один из самых высокооплачиваемых – Илья Ковальчук с годовым окладом 6,25 млн долларов остался в запасе. 13.11.2019 12:30 Хоккей Славин Виталий
Медведева – первая! И больше ничего говорить не надо На московском этапе Гран-при после короткой программы лидирует двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Сегодня она оставила позади даже Александру Трусову. 15.11.2019 21:13 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
00:33 Бокс Ковалев – о бое с Альваресом: Те, кто поставил на мою победу – профаны (видео)
00:04 Теннис Циципас одолел Тима и выиграл Итоговый турнир АТР
23:33 Футбол Криштиану Роналду: В последние три недели я не мог играть в полную силу
23:03 Футбол Хорен Байрамян: Все, что говорил Карпин – правда
22:38 Футбол Попов помог Болагрии обыграть Чехию, Крал был заменен на 71-й минуте
22:19 Формула-1 Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, Квят занял 10-ю позицию
21:59 Футбол Ромелу Лукаку: Россия – сильная команда. Она может успешно побороться на Евро
21:36 Баскетбол Сборная России обыграла команду Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы
21:17 ММА Александр Шлеменко: Веду переговоры с UFC
21:01 Теннис Эрбер и Маю выиграли Итоговый турнир АТР
20:39 Хоккей «Сочи» одержал волевую победу над рижским «Динамо»
20:17 Хоккей «Витязь» уступил «Торпедо» и потерпел четвертое поражение кряду
19:56 Баскетбол «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Калевом» в матче Единой лиги ВТБ
19:32 Футбол Португалия обыграла Люксембург и вышла на Евро-2020
19:18 Футбол Павел Мамаев: Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле
18:53 Футбол Александр Медведев – о матче с Бельгией: Последнее дело – винить вратарей
18:41 ММА Президент UFC: Менеджеры Хабиба порой выводят из себя
18:26 Футбол «Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару»
17:30 Футбол Валерий Рейнгольд: Что понравилось в сборной? Бакаев
17:28 Бокс Михаил Кокляев: Я – гвардеец кардинала в правовом поле
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array