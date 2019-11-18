Циципас одолел Тима и выиграл Итоговый турнир АТР

Представитель Греции Стефанос Циципас обыграл Доминика Тима из Австрии в финале Итогового турнира АТР.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4), а ее продолжительность составила 2 часа 37 минут.
Добавим, в прошлом году Итоговый турнир АТР выиграл немец Александр Зверев.
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