Циципас одолел Тима и выиграл Итоговый турнир АТР Соревнования проходили в Лондоне. Их призовой фонд составил 9 млн долларов.

Новости СМИ2 Представитель Греции Стефанос Циципас обыграл Доминика Тима из Австрии в финале Итогового турнира АТР. Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4), а ее продолжительность составила 2 часа 37 минут. Добавим, в прошлом году Итоговый турнир АТР выиграл немец Александр Зверев.