Стефанос Циципас: Не могу поверить, что взял трофей - Советский спорт
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18 ноября 2019 01:22ТеннисГичунцев Артур

Стефанос Циципас: Не могу поверить, что взял трофей

Соревнования прошли в Лондоне.

Греческий теннисист Стефанос Циципас, ставший победителем Итогового турнира АТР, дал комментарий после победы в финальном матче, где он победил австрийца Доминика Тима.

«Не могу поверить, что взял трофей. Спасибо папе, агенту, другим людям, которые сделали мою мечту явью. Турнир был такой, такой, такой эмоциональный… Я никогда не получал столько поддержки! Просто потрясающе…

Надеюсь, я еще много раз сыграю здесь в финале… Как и Доминик. Это же так работает, ребята? Надеюсь, что так!» – цитирует Циципаса Sport24.ru.

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