Доминик Тим: Циципас заслужил победу Соревнования прошли в Лондоне.

Австриец Доминик Тим высказался после поражения от греческого теннисиста Стефаноса Циципаса в финале Итогового турнира АТР.

«Браво, Стефанос! Знаете, мы играем в самый жестокий вид спорта на Земле… Ты так близко к победе, а потом… Но Стеф заслужил победу сегодня. И вообще на Итоговом. Надеюсь, у меня будет еще много отличных финалов. И победных в том числе», – цитирует Тима Sport24.ru.

Напомним, встреча австрийца с Циципасом завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4) в пользу уроженца Афин.