Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP Российский теннисист пропустил вперед австрийца Тима.

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Первая ракетка России Даниил Медведев закончил сезон на пятом месте в рейтинге ATP.

23-летний российский теннисист неудачно выступил на итоговом турнире года в Лондоне, проиграв все три матча на групповом этапе. При этом австриец Доминик Тим дошел до финала и поднялся на четвертое место. Победитель турнира Стефанос Циципас остался шестым.

Лидерство в рейтинге сохранил испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг ATP

Положение на 18 ноября 2019 года

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) – 9985 очков

2. (2) Новак Джокович (Сербия) – 9145

3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 6590

4. (5) Доминик Тим (Австрия) – 5825

5. (4) Даниил Медведев (Россия) – 5705

6. (6) Стефанос Циципас (Греция) – 5300

7. (7) Александр Зверев (Германия) – 3345

8. (8) Маттео Берреттини (Италия) – 2870

9. (9) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2540

10. (10) Гаэль Монфис (Франция) – 2530

11. (11) Давид Гоффен (Бельгия) – 2335

12. (12) Фабио Фоньини (Италия) – 2290

13. (13) Кеи Нисикори (Япония) – 2180

14. (14) Диего Шварцман (Аргентина) – 2125

15. (15) Денис Шаповалов (Канада) – 2050

16. (16) Стэн Вавринка (Швейцария) – 2000

17. (17) Карен Хачанов (Россия) – 1840

18. (18) Алек де Минаур (Австралия) – 1775

19. (19) Джон Изнер (США) – 1770

20. (20) Григор Димитров (Болгария) – 1747…

23. (23) Андрей Рублев (Россия) – 1584