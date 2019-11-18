Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP

Первая ракетка России Даниил Медведев закончил сезон на пятом месте в рейтинге ATP.
23-летний российский теннисист неудачно выступил на итоговом турнире года в Лондоне, проиграв все три матча на групповом этапе. При этом австриец Доминик Тим дошел до финала и поднялся на четвертое место. Победитель турнира Стефанос Циципас остался шестым.
Лидерство в рейтинге сохранил испанец Рафаэль Надаль.
Рейтинг ATP
Положение на 18 ноября 2019 года
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) – 9985 очков
2. (2) Новак Джокович (Сербия) – 9145
3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 6590
4. (5) Доминик Тим (Австрия) – 5825
5. (4) Даниил Медведев (Россия) – 5705
6. (6) Стефанос Циципас (Греция) – 5300
7. (7) Александр Зверев (Германия) – 3345
8. (8) Маттео Берреттини (Италия) – 2870
9. (9) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2540
10. (10) Гаэль Монфис (Франция) – 2530
11. (11) Давид Гоффен (Бельгия) – 2335
12. (12) Фабио Фоньини (Италия) – 2290
13. (13) Кеи Нисикори (Япония) – 2180
14. (14) Диего Шварцман (Аргентина) – 2125
15. (15) Денис Шаповалов (Канада) – 2050
16. (16) Стэн Вавринка (Швейцария) – 2000
17. (17) Карен Хачанов (Россия) – 1840
18. (18) Алек де Минаур (Австралия) – 1775
19. (19) Джон Изнер (США) – 1770
20. (20) Григор Димитров (Болгария) – 1747…
23. (23) Андрей Рублев (Россия) – 1584
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