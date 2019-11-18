Андрей Ольховский – о Кубке Дэвиса: Без Медведева сборной России будет тяжело

Первый россиянин, победивший на турнире Большого шлема в парном разряде, Андрей Ольховский, поделился ожиданиями перед началом Кубка Дэвиса, отметив, что сборной России придется непросто без Даниила Медведева, который снялся с турнира.
«На мой взгляд, у нас одна из сильнейших групп на турнире. Конечно, будет тяжеловато. Если бы Даня присутствовал и демонстрировал уровень игры, который он показывал на протяжении всего года, то, может быть, было бы и полегче, особенно если говорить не о первом матче, а о последующих», – цитирует специалиста News.ru.
В первом круге Кубка Дэвиса сборная России сыграет против команды Хорватии.
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