Андрей Ольховский – о Кубке Дэвиса: Без Медведева сборной России будет тяжело Турнир завершится 24 ноября.

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Первый россиянин, победивший на турнире Большого шлема в парном разряде, Андрей Ольховский, поделился ожиданиями перед началом Кубка Дэвиса, отметив, что сборной России придется непросто без Даниила Медведева, который снялся с турнира.

«На мой взгляд, у нас одна из сильнейших групп на турнире. Конечно, будет тяжеловато. Если бы Даня присутствовал и демонстрировал уровень игры, который он показывал на протяжении всего года, то, может быть, было бы и полегче, особенно если говорить не о первом матче, а о последующих», – цитирует специалиста News.ru.

В первом круге Кубка Дэвиса сборная России сыграет против команды Хорватии.