Кафельников дал прогноз на выступление россиян в Кубке Дэвиса

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников считает, что отечественные спортсмены смогут добиться результата на Кубке Дэвиса.
«Кубок Дэвиса – это такой непредсказуемый турнир, где победы могут достаться тем теннисистам, на которых никто и подумать не мог. Но у наших парней будет все в порядке.
Я не знаю, в какой форме остальные ребята, но с учетом того, как Медведев играл в последнее время, его отсутствие не будет существенным
В национальную команду не вызывают кого попало. Я думаю, что ни Донской, ни Хачанов, ни Рублев не ударят лицом в грязь и достойно выступят в группе, показав хорошую игру», – цитирует Кафельникова News.ru.
Российская команда на предварительном этапе сыграет в группе В против сборных Хорватии и Испании.
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий «Не готова прыгать на сломанных костях». Медведева – вторая, Трусова – первая Евгения Медведева показала блестящий прокат на российском этапе Гран-при, но победила все равно Александра Трусова. 16.11.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег Хлебный день Боба. Свидание с лучшим другом вдохновило Бобровского на подвиги Обозреватель «Советского спорта» – о главном герое прошедшего дня в НХЛ. 17.11.2019 12:00 Хоккей Славин Виталий Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Есть «Большой шлем»! Россия точно заберет все золото московского Гран-при Александр Самарин и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым уже стали победителями турнира. А в женском и парном катании преимущество наших слишком велико. 16.11.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий