Кафельников дал прогноз на выступление россиян в Кубке Дэвиса - Советский спорт
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18 ноября 2019 19:35ТеннисГичунцев Артур

Кафельников дал прогноз на выступление россиян в Кубке Дэвиса

Финальный турнир Кубка Дэвиса пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября.

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников считает, что отечественные спортсмены смогут добиться результата на Кубке Дэвиса.

«Кубок Дэвиса – это такой непредсказуемый турнир, где победы могут достаться тем теннисистам, на которых никто и подумать не мог. Но у наших парней будет все в порядке.

Я не знаю, в какой форме остальные ребята, но с учетом того, как Медведев играл в последнее время, его отсутствие не будет существенным

В национальную команду не вызывают кого попало. Я думаю, что ни Донской, ни Хачанов, ни Рублев не ударят лицом в грязь и достойно выступят в группе, показав хорошую игру», – цитирует Кафельникова News.ru.

Российская команда на предварительном этапе сыграет в группе В против сборных Хорватии и Испании.

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