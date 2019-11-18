Хачанов обыграл Чорича и принес вторую победу сборной России

Россиянин Карен Хачанов взял верх над хорватским теннисистом Борной Чоричем в матче Кубка Дэвиса.
Встреча завершилась победой россиянина со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, а ее продолжительность составила 2 часа 28 минут.
На счету россиянина семь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из десяти. У хорвата три подачи навылет и одна двойная ошибка.
Таким образом, Хачанов принес вторую победу национальной команде. Ранее это сделал Андрей Рублев. Благодаря их выступлению сборная России со счетом 2-0 обыгрывает команду Хорватии.
Следующий матч Хачанов и Рублев проведут в парной игре с Иваном Додигом и Николой Мектичем.
Также в группе B играет сборная Испании.
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