Хачанов обыграл Чорича и принес вторую победу сборной России Финальный турнир Кубка Дэвиса проходит в Мадриде с 18 по 24 ноября

Россиянин Карен Хачанов взял верх над хорватским теннисистом Борной Чоричем в матче Кубка Дэвиса.

Встреча завершилась победой россиянина со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, а ее продолжительность составила 2 часа 28 минут.

На счету россиянина семь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из десяти. У хорвата три подачи навылет и одна двойная ошибка.

Таким образом, Хачанов принес вторую победу национальной команде. Ранее это сделал Андрей Рублев. Благодаря их выступлению сборная России со счетом 2-0 обыгрывает команду Хорватии.

Следующий матч Хачанов и Рублев проведут в парной игре с Иваном Додигом и Николой Мектичем.

Также в группе B играет сборная Испании.