Надаль обыграл Хачанова в матче Кубка Дэвиса Российский теннисист Карен Хачанов уступил испанцу Рафаэлю Надалю в матче Кубка Дэвиса.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась победой испанского теннисиста со счетом 6:3, 7:6 (9:7). За время матча Хачанов дважды подал навылет. На счету его соперника 11 эйсов, один реализованный брейк-пойнт из пяти, а также одна двойная ошибка.

Ранее Андрей Рублев переиграл испанца Роберто Баутисту-Агута со счетом 3:6, 6:3, 7:6. Таким образом, общий счет матча сборных России и Испании стал 1-1. В решающей парной встрече Хачанов и Рублев сыграют против Марселя Гранольерса и Фелисиано Лопеса.