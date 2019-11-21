Сборная России досрочно вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная России за сутки до окончания группового турнира гарантировала себе выход в четвертьфинал. Ранее на турнире наша команда обыграла сборную Хорватии 3-0 и уступила испанцам 1-2. Это позволило россиянам занять второе место в группе и выйти в плей-офф по лучшей разнице по сетам.
Групповой турнир завершится 21 ноября тремя матчами, но на позиции сборной России их результаты повлиять не смогут.
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