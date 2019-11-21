Организаторы Кубка Дэвиса сообщили, что сборная России еще не обеспечила себе выход в четвертьфинал Ранее сообщалось, что сборная России досрочно гарантировала себе место в плей-офф турнира.

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«Сборная России еще не вышла в четвертьфинал. Надо ждать конца сегодняшнего дня, когда состоятся заключительные матчи группового этапа», - сказали ТАСС в пресс-службе турнира.

По регламенту, в четвертьфинал выходят победители своих групп, а также две лучшие команды, занявшие вторые места. На данный момент места в плей-офф гарантировали себе команды Испании, Канады и Австралии, занявшие первые места в группах. В четверг на турнире пройдут матчи Франция - Сербия, Германия - Чили и Великобритания - Казахстан. Все эти команды сохраняют шансы на выход из группы.