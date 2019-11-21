Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса Встреча состоится 22 ноября.

Серб Новак Джокович обыграл француза Бенуа Пэра (6:3, 6:3) на групповом этапе Кубка Дэвиса и принес своей команде победу в матче против сборной Франции.

Таким образом, сборная Сербия с двумя победами выиграла свою группу и в четвертьфинале сыграет со сборной России, занявшей в своей группе второе место.

Напомним, в составе сборной России на Кубке Дэвиса выступают Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской.