Роджер Федерер: Надаль, возможно, величайший игрок всех времен Швейцарский теннисист в интервью был щедр на комплименты в адрес вечного соперника Рафаэля Надаля.

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Общаюсь с корреспондентом Tyc Sports, Роджер Федерер признался, что всегда восхищался талантом своего испанца.

«Рафа – отличный парень и прекрасный игрок, – отметил швейцарец. – Кто бы мог подумать, что спустя 11 лет после того, как он впервые стал первой ракеткой мира, Надаль вновь закончит год лидером рейтинга. Все говорили, что будут мешать травмы, и ничего него не получится, ведь в нужный момент он будет не в форме, а его теннис стал слишком жесткий, однако он сумел провести еще один невероятный сезон, выиграть два «Шлема», и теперь у него 19 титулов.

Я получил удовольствие, сыграв с ним на Кубке Лэйвера в Праге и Женеве. Я многому у него научился, он великий чемпион и прекрасный теннисист. Рад, что мы можем играть друг с другом, наши сражения на Уимблдоне, Ролан Гаррос и в Австралии были невероятны. Вполне возможно, он войдет в историю как величайший игрок всех времен».

Напомним, что 33-летний Надаль в нынешнем году в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос» и в четвертый раз победил на Открытом чемпионате США.