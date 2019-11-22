Джокович победил Хачанова в двух сетах Сборная Сербии сравняла счет в четвертьфинале Кубка Дэвиса против команды России.

Во втором матче российско-сербского противостояния Карен Хачанов не сумел оказать серьезного сопротивления главной звезде соперников Новаку Джоковичу. Знаменитый серб выиграл 6:3, 6:3 за 74 минуты.

Таким образом, обладатель путевки в полуфинал определится в парной встречи. За Россию сыграют Хачанов и Андрей Рублев, за Сербию – Янко Типсаревич и Виктор Троицки.

Напомним, что победитель матча Сербия – Россия в полуфинале сыграет с Канадой.

Мадрид (Испания)

Кубок Дэвиса

Плей-офф

¼ финала

Сербия – Россия – 1:1

Филип Краинович – Андрей Рублев – 1:6, 2:6

Новак Джокович – Карен Хачанов – 6:3, 6:3