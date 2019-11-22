Карен Хачанов: Играешь не только за себя, но и за страну Российские теннисисты прокомментировали победу над сербами.

По горячим следам после успеха в решающем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса Россия – Сербия Карен Хачанов и Андрей Рублев в прямом эфире пообщались с журналистами «Матч ТВ».

«Обе стороны заслуживали выхода в полуфинал, – отметил Хачанов. – Но мы рады и горды, что смогли добороться до конца, да еще в таком матче, и вывести, наконец, сборную России в полуфинал, потому что очень давно ее там не было. Это был матч высочайшего уровня, нужно было бороться всеми силами. Когда играешь такие матчи, играешь не только за себя, но и за страну».

«Не думаю, что Новак Джокович устал под конец, – говорил Андрей Рублев. – Он играл матчи, которые были и намного тяжелее, и намного дольше. Вообще, я в решающий момент даже не думал, о том, что происходило на этом тай-брейке, потому что нас обоих трясло и «колбасило». Слава Богу, что все сложилось, и нам повезло в конце».

Завтра российские теннисисты встретятся в полуфинале с командой Канады.