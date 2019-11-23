Сборная России вышла вперед в полуфинале Кубка Дэвиса - Советский спорт
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23 ноября 2019 14:33ТеннисНечаев Юрий

Сборная России вышла вперед в полуфинале Кубка Дэвиса

Андрей Рублев переиграл канадца Вашека Поспишила (6:4, 6:4).

Сборная России вышла вперед в матче с командой Канады в полуфинале Кубка Дэвиса.

В первой игре командного противостояния Рублев был сильнее канадца Поспишила (6:4, 6:4).

В следующей встрече на корт выйдут Карен Хачанов и Денис Шаповалов, представляющий Канаду. Завершится полуфинал парной игрой, на которую от России заявлены Рублев и Хачанов, а от Канады Поспишил и Шаповалов.

В другом полуфинале встречаются сборные Великобритании и Испании. Финальный матч состоится 24 ноября.

Кубок Дэвиса
Полуфинал

Россия — Канада — 1:0
Андрей Рублев — Вашек Поспишил — 6:4, 6:4

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