Сборная России вышла вперед в полуфинале Кубка Дэвиса

Сборная России вышла вперед в матче с командой Канады в полуфинале Кубка Дэвиса.
В первой игре командного противостояния Рублев был сильнее канадца Поспишила (6:4, 6:4).
В следующей встрече на корт выйдут Карен Хачанов и Денис Шаповалов, представляющий Канаду. Завершится полуфинал парной игрой, на которую от России заявлены Рублев и Хачанов, а от Канады Поспишил и Шаповалов.
В другом полуфинале встречаются сборные Великобритании и Испании. Финальный матч состоится 24 ноября.
Кубок Дэвиса
Полуфинал
Россия — Канада — 1:0
Андрей Рублев — Вашек Поспишил — 6:4, 6:4
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