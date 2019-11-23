Сборная России вышла вперед в полуфинале Кубка Дэвиса Андрей Рублев переиграл канадца Вашека Поспишила (6:4, 6:4).

Сборная России вышла вперед в матче с командой Канады в полуфинале Кубка Дэвиса.

В первой игре командного противостояния Рублев был сильнее канадца Поспишила (6:4, 6:4).

В следующей встрече на корт выйдут Карен Хачанов и Денис Шаповалов, представляющий Канаду. Завершится полуфинал парной игрой, на которую от России заявлены Рублев и Хачанов, а от Канады Поспишил и Шаповалов.

В другом полуфинале встречаются сборные Великобритании и Испании. Финальный матч состоится 24 ноября.

Кубок Дэвиса

Полуфинал

Россия — Канада — 1:0

Андрей Рублев — Вашек Поспишил — 6:4, 6:4