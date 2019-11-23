Хачанов уступил Шаповалову на Кубке Дэвиса Сборная Канады отыгралась в полуфинале против России на Кубке Дэвиса.

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После поражения Карена Хачанова в матче 1/2 финала Кубка Дэвиса счет равный 1-1.

Хачанов в первом сете рано сделал брейк, но в итоге победителем партии стал Денис Шаповалов. Далее россиянин взял у гражданина Канады реванш, но решающий третий сет закончился в пользу Шаповалова. Итог матча – 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Дениса.

Судьба путевки в финал Кубка Дэвиса определится в матче пар. За Россию сыграют Хачанов и Андрей Рублев, за Канаду – Вашек Поспишил и Шаповалов.

Мадрид (Испания)

Кубок Дэвиса

Плей-офф

1/2 финала

Россия – Канада – 1-1

Андрей Рублев – Вашек Поспишил – 6:4, 6:4

Карен Хачанов – Денис Шаповалов – 4:6, 6:4, 4:6