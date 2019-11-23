Россия проиграла Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса Все решилось на тай-брейке парного матча.

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После обмена победами Андрея Рублева и Дениса Шаполова в одиночных матчах сборные России и Канады определили финалиста Кубка Дэвиса в противостоянии пар. За Россию играли Карен Хачанов и Рублев, за Канаду – Вашек Поспишил и Шаповалов.

Сюжет матча почти повторил вчерашний четвертьфинал россиян против сербов, ведь опять все решалось на тай-брейке третьей партии. Вот только на сей раз Хачанов и Рублев проиграли (5:7).

Сборная Канады впервые в истории пробилась в финал Кубка Дэвиса. Второй участник решающего противостояния турнира определится сегодня вечером в противостоянии Испании и Великобритании.

Мадрид (Испания)

Кубок Дэвиса

Плей-офф

1/2 финала

Россия – Канада – 1-2

Андрей Рублев – Вашек Поспишил – 6:4, 6:4

Карен Хачанов – Денис Шаповалов – 4:6, 6:4, 4:6

Карен Хачанов/Андрей Рублев – Вашек Поспишил/Денис Шаповалов – 3:6, 6:3, 6:7 (5:7)