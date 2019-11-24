Выставочный матч между Федерером и Зверевым собрал рекордное количество зрителей На мексиканскую арену пришло 42 517 зрителей.

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В выставочной игре между швейцарцем Роджером Федерером и немцем Александром Зверевым достигнут новый мировой рекорд по посещаемости теннисного матча. Арена в Мехико собрала 42 517 зрителей.

Предыдущее достижение было установлено в 2010 году в Бельгии во время выставочного матча между американкой Сереной Уильямс и бельгийкой Ким Клийстерс (35 681 зритель).

Отметим, что еще до этого матча швейцарец объявил о своем намерении установить новый мировой рекорд по посещаемости, когда встретится с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем на выставочном матче в Южной Африке в феврале будущего года.

Этот поединок будет проходить на стадионе в Кейптауне, вмещающим 55 000 зрителей. Также будет проведен парный матч, в котором Роджер станет партнером основателя Microsoft Билла Гейтса, а Рафаэль сыграет вместе с южноафриканским комиком Тревором Ноем.