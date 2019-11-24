Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку - Советский спорт
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24 ноября 2019 13:17ТеннисНечаев Юрий

Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку

Сборная России по теннису уступила в полуфинале Кубка Дэвиса команде Канады.

Российский теннисист Карен Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку в матчах Кубка Дэвиса.

«Мы сделали все, что смогли. Спасибо большое вам всем за сообщения и поддержку на протяжении всей недели», – написал Хачанов в Instagram.

Напомним, в полуфинале Кубка Дэвиса россияне уступили сборной Канады со счетом 1-2.

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