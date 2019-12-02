Медведев остался пятым в обновленном рейтинге АТР - Советский спорт
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02 декабря 2019 08:58ТеннисНечаев Юрий

Медведев остался пятым в обновленном рейтинге АТР

ATP и WTA опубликовали обновленные рейтинги теннисистов.

Даниил Медведев, первая ракетка России, сохранил за собой пятую строчку в мужском рейтинге.

У мужчин лидирует испанец Рафаэль Надаль, следом расположились серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP. 2 декабря

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9985.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6590.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5705.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540.

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530...

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...

23 (23). Андрей Рублёв (Россия) — 1584...

113 (113). Евгений Донской (Россия) — 497…

214 (214). Алексей Ватутин (Россия) — 233…

254 (254). Павел Котов (Россия) — 184…

257 (257). Роман Сафиуллин (Россия) — 182…

259 (259). Евгений Карловский (Россия) — 180…

273 (274). Теймураз Габашвили (Россия) — 158.

В женской части рейтинга лидирует австралийка Эшли Барти, на второй строчке расположилась Каролина Плишкова из Чехии, замыкает тройку японка Наоми Осака.

Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, потеряла одну позицию и расположилась на 31-й строчке.

Рейтинг WTA. 2 декабря

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851.

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940.

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496.

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462.

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5133.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075.

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776.

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685.

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245.

10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935...

31 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1560...

40 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1351...

42 (42). Екатерина Александрова (Россия) — 1325...

54 (54). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052...

61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1007...

69 (69). Дарья Касаткина (Россия) — 851...

91 (91). Виталия Дьяченко (Россия) — 713...

95 (95). Анастасия Потапова (Россия) — 695.

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