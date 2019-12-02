Медведев – лучший теннисист 2019 года в России

Сегодня на церемонии вручении 26-й ежегодной национальной теннисной премии Даниил Медведев получил премию «Русский кубок» в номинации «Теннисист года в России». Об сообщает ТАСС.
В прошлом сезона Медведев выиграл четыре турнира, два из которых – серии «Мастерс» в Цинциннати и Шанхае. Также он дошел до финала Открытого чемпионата США, где россиянин в пяти сетах уступил Рафаэлю Надалю. В целом, Даниил принял участие в девяти финалах сезона – это лучший показатель среди всех теннисистов.
На данный момент Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP.
Отметим, что в прошлом году теннисистом года был признан Карен Хачанов.
Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Миронова – чемпион. Среди тех, кто промазал три раза На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучший результат из россиянок в женском спринте показала Светлана Миронова. С тремя промахами она заняла 15-е место. 01.12.2019 20:00 Биатлон Тигай Лев ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Рекордную за два последних месяца зрительскую аудиторию собрал матч Россия – Бельгия. 20.11.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Евгений Ловчев: Удаление Оздоева читалось. Почему этого не видел Семак? Обозреватель «Советского спорта» делится своими впечатлениями от центрального матча 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» и победы «Динамо» над «Локомотивом» в московском дерби. 02.12.2019 18:21 Футбол Зибрак Артем Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай Самый легкий хет-трик Овечкина Еще за две минуты до конца матча с «Детройтом» никаким трюком со шляпой капитана «Вашингтона» даже не пахло. 01.12.2019 13:00 Хоккей Славин Виталий Кирилл Новиков: Если бы реализовали половину моментов, счет был бы неприлично крупным После победы в гостях над московским «Локомотивом» на вопросы журналистов ответил главный тренер «Динамо». 01.12.2019 20:45 Футбол Мощенко Захар Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей