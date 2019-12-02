Медведев – лучший теннисист 2019 года в России В прошедшем сезоне 23-летний спортсмен выиграл четыре турнира.

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Сегодня на церемонии вручении 26-й ежегодной национальной теннисной премии Даниил Медведев получил премию «Русский кубок» в номинации «Теннисист года в России». Об сообщает ТАСС.

В прошлом сезона Медведев выиграл четыре турнира, два из которых – серии «Мастерс» в Цинциннати и Шанхае. Также он дошел до финала Открытого чемпионата США, где россиянин в пяти сетах уступил Рафаэлю Надалю. В целом, Даниил принял участие в девяти финалах сезона – это лучший показатель среди всех теннисистов.

На данный момент Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP.

Отметим, что в прошлом году теннисистом года был признан Карен Хачанов.