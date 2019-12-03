Роджер Федерер: Чувствую себя на 25 лет, но мое тело стареет

Двадцатикратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер пообщался с корреспондентом Tennis World и рассказал об ощущениях, которые испытывает на позднем этапе карьеры.
«Я мог бы бесконечно долго говорить о своих победах, но все знают, что время идет очень быстро, – отметил швейцарец. – Вчера я ощущал себя я юниором, и я до сих пор в профессиональном туре. Мне 38, я ощущаю себя на 25, вот только мое тело стареет. Я отец четверых детей и продолжаю играть на высшем уровне. Порой мне в это самому не верится. Это лучший этап моей жизни за последние 20 лет».
В нынешнем году количество титулов Федерера перевалило за сотню. На данный момент в его активе 103 победы на турнирах ATP.
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