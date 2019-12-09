Шарапова не выступит на Олимпийских играх - Советский спорт
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09 декабря 2019 13:30Теннис

Шарапова не выступит на Олимпийских играх

Во время Олимпиады российская теннисистка примет участие в командном турнире в США.

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова не будет выступать на Олимпийских играх 2020 года в Токио, сообщает Tennis World Foundation.

32-летняя российская теннисистка объявила, что выступит на турнире World Team Tennis, который пройдет с 28 по 29 июля 2020 года, то есть в те же сроки, что и олимпийский турнир в Токио.

«Рада снова вернуться в команду Breakers. Уровень соперничества на World Team Tennis всегда высокий, и я с нетерпением жду, что снова сыграют в командном формате».

В настоящее время Россия занимает 131-е место в мировом рейтинге.

Добавим, что в 2012 году Шарапова стала серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне.

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