Медведев обыграл Гоффена и вышел в финал турнира в Эр-Рияде Российский теннисист Даниил Медведев переиграл бельгийца Давида Гоффена в полуфинале турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Загрузка... Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась победой россиянина со счетом 6:3, 6:3. В финале турнира Медведев сыграет против итальянца Фабио Фоньини, который ранее обыграл в полуфинале француза Гаэля Монфиса (6:4, 6:4).