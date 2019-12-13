Медведев обыграл Гоффена и вышел в финал турнира в Эр-Рияде - Советский спорт
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13 декабря 2019 20:07Теннис

Медведев обыграл Гоффена и вышел в финал турнира в Эр-Рияде

Российский теннисист Даниил Медведев переиграл бельгийца Давида Гоффена в полуфинале турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась победой россиянина со счетом 6:3, 6:3.

В финале турнира Медведев сыграет против итальянца Фабио Фоньини, который ранее обыграл в полуфинале француза Гаэля Монфиса (6:4, 6:4).

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