Даниил Медведев стал победителем турнира в Эри-Рияде, одолев в финале итальянца Фоньини Российский теннисист заработал 1 млн долларов.

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В финале выставочного турнира Diryah Tennis Cup российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини в двух сетах (6:2, 6:2). Игра продолжалась 63 минуты.

В выставочном турнире в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде принимали участие всего лишь 8 теннисистов из первой двадцатки рейтинга ATP, но зато призовой фонд был очень серьезным.Чемпион Медведев получит 1 млн долларов.

Ранее Даниил обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа (6:3, 6:1) и бельгийца Давида Гоффена (6:3, 6:3). В Эр-Рияде россиянин не отдал трем свои соперникам ни одной партии и ни одной подачи.