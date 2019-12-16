Медведев сохранил пятое место в обновленном рейтинге АТР

Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил за собой пятую строчку.
Евгений Донской поднялся на одну позицию и занимает 112-е место.
В лидирующей десятке изменений не произошло. На первой строчке находится испанец Рафаэль Надаль, далее расположились серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг АТР от 16 декабря
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9985.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6590.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5705.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540.
10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530…
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...
23 (23). Андрей Рублев (Россия) — 1584...
112 (113). Евгений Донской (Россия) — 497.