Федерер стал первым игроком в истории тенниса, проведшим 1 000 недель в первой тридцатке рейтинга

Роджер Федерер продолжает переписывать теннисные достижения. Yahoo! Sports сообщает, что 38-летний швейцарец первым игроком в истории, проведшим 1 000 недель в первой тридцатке мирового рейтинга.
Впервые Федерер вошел с топ-30 еще в октябре 2000 года, и до сих пор находится в элите мирового тенниса. В данный момент швейцарский теннисист занимает третью строчку рейтинга с 6590 очками. Выше располагаются испанец Рафаэль Надаль (9985 очков) и серб Новак Джокович (9145).
В коллекции Роджера 103 титула ATP и 20 побед на турнирах Большого шлема. Также стоит отметить, что на его счету рекордные 310 недель во главе рейтинга ATP.
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