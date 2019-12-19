Рублев в Абу-Даби проиграл в четвертьфинале греку Циципасу - Советский спорт
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19 декабря 2019 16:24ТеннисШарафудинов Виктор

Рублев в Абу-Даби проиграл в четвертьфинале греку Циципасу

В столице ОАЭ стартовал выставочный турнир.

В Абу-Даби состоялся первый четвертьфинал выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship. Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл россиянина Андрея Рублева в двух сетах – 6:3, 6:4.

Завтра Циципас встретиться с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем, который изначально был заявлен для участия в 1/2 финала.

Во втором четвертьфинале турнира в Абу-Даби сыграют россиянин Карен Хачанов и Чон Хен из Южной Кореи. Матч начнется в 17:00 по московскому времени. Его победитель в полуфинале встретиться с сербом Новаком Джоковичем.

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