Хачанов победил в Абу-Дали Чон Хена и в завтрашнем полуфинале сыграет против Надаля

В Абу-Даби завершился второй четвертьфинал выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship. Россиянин Карен Хачанов в двух сетах победил корейца Чон Хена – 7:6 (7:4), 6:4.
Завтра 20 декабря российский теннисист встретится с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем, который изначально был заявлен для участия в 1/2 финала. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.
В другом полуфинале сыграют серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас. Сегодня Циципас в рамках 1/4 финала победил россиянина Андрея Рублева (6:3, 6:4).
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