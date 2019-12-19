Надаль признан теннисистом года по версии ATP Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль получил трофей ATP Awards 2019 в номинации «Игрок года». Также ему вручили приз «Джентльмен года» имени Стефана Эдберга за честную игру.

В этом году 33-летний уроженец Мальорки выиграл «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат США. Также он пробился в финал Открытого чемпионата Австралии, где уступил сербу Новаку Джоковичу.

Добавим, что Надаль получил оба приза в качестве первой ракетки мира. Таким образом, он стал первым спортсменом, кому покорилось это достижение.