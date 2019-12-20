Рублев победил корейца Чон Хена в Абу-Даби Россиянин занял пятое место на выставочном турнире.

В Абу-Даби на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship состоялся матч за пятое место. Россиянин Андрей Рублев в двух сетах обыграл корейца Чон Хена, дважды подряд победив на тай-брейке – 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).

Вчера Рублев проиграл в четвертьфинале Стефаносу Циципасу. Грек победил со счетом 6:3 и 6:4 и сегодня встретиться в 1/2 финала с сербом Новаком Джоковичем.

Во втором полуфинале еще один российский участник турнира Карен Хачанов сразится с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Матч должен начаться в 18:00 по московскому времени.