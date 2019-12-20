На 75-м году жизни скончалась первая советская чемпионка юниорского «Уимблдона» Галина Бакшеева Печальную новость сообщила Федерация тенниса России.

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Советская теннисистка Галина Бакшеева скончалась в возрасте 74 лет. Об этом сообщил официальный сайт Федерации тенниса России.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Галины Петровны Бакшеевой. Скорбим вместе с вами», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте. О причинах смерти не сообщается.

В 1961 году Бакшеева стала победительницей юниорского турнира Уимблдона, став первой представительницей СССР, одержавшей победы в этом престижном турнире. В 1962-м ей удалось повторить свой успех.

Также счету спортсменки на ее счету 13 чемпионских титулов первенства СССР в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Галина Бакшеева родилась и жила в Киеве. После завершения спортивной карьеры она работала тренером в спортшколах украинской столицы.