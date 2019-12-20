Циципас победил Джоковича и вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 декабря 2019 18:19ТеннисШарафудинов Виктор

Циципас победил Джоковича и вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби

Во втором полуфинале сыграют Хачанов и Надаль.

В Абу-Даби состоялся первый полуфинал выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship. Грек Стефанос Циципас в трех сетах победил вторую ракетку мира серба Новака Джоковича – 3:6, 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа и 7 минут.

Через несколько минут начнется второй полуфинал, в котором россиянин Карен Хачанов встретится с лидером рейтинга ATP испанцем Рафаэлем Надаль.

Ранее состоялся матч за 5-е место. Еще один представитель России Андрей Рублев победил корейца Чон Хена, выиграв два тай-брейка подряд – 7:6 (7:5), 7:6 (7:1). Вчера Рублев в четвертьфинале уступил будущему финалисту Циципасу.

Матч за 3-е место и финал состоятся завтра 21 декабря.

А золото было так близко… Женская сборная России лидировала всю эстафету, но упустила победу Такой стрельбы у наших девушек мы не видели давно. 14.12.2019 16:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Тирил Экхофф: Отвратительный день из-за погоды, но повезло в этой гонке Екатерина Юрлова-Перхт: Три комплекта мокрой одежды, все в воде, все можно выжимать Светлана Миронова: Было реально холодно, и вода текла отовсюду
Медаль – бронза, а Миронова – золото. Россиянка – третья в спринте в Хохфильцене Светлана Миронова впервые в карьере завоевала личную медаль на Кубке мира. В спринтерской гонке второго этапа в австрийском Хохфильцене она с одним промахом показала третий результат. 13.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Загитова уходит, потому что «у нее все есть». Значит, она уже не спортсменка? Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила, что приостанавливает карьеру фигуристки на неопределенный срок. 13.12.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Циципас победил Джоковича и вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби Рублев победил корейца Чон Хена в Абу-Даби Роджер Федерер: В 2020 году хочу выиграть один из пяти главных турниров и Олимпиаду
Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей
СКА – ЦСКА: Питер ждет грандиозное зрелище на футбольном стадионе Очередной тур первенства КХЛ подарит болельщикам незабываемое зрелище. СКА в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» примет ЦСКА. 19.12.2019 09:30 Хоккей Трофименко Кирилл
Кучеров доигрался до запаса. Что происходит с лидером «Тампы» Никита Кучеров сумел-таки восстановиться после травмы, полученной в предыдущем туре в поединке с «Вашингтоном», и даже открыл счет в домашнем матче с «Оттавой» (4:3 ОТ). Однако, как и с «Кэпиталз», игру закончил задолго до финальной сирены. 18.12.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий
Сергей Прядкин: РПЛ ждут реформы – расширение или плей-офф Главное с итоговой пресс-конференции РПЛ, посвященной первой части сезона. 17.12.2019 21:15 Футбол Зибрак Артем, Григорьевская Юлия
Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео) Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику. 14.12.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
Барышня с претензиями. Портрет Алены Косторной После финала Гран-при-2019 лидерство среди одиночниц мира захватила 16-летняя россиянка Алена Косторная. Самое время поподробнее рассказать о новой чемпионке. 12.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
18:54 Футбол Бундеслига назвала Вернера лучшим игроком ноября
18:49 Футбол Мино Райола: «Манчестер Юнайтед» сейчас имеет американский менталитет
18:40 Биатлон Тирил Экхофф: Отвратительный день из-за погоды, но повезло в этой гонке
18:38 Футбол Андрей Червиченко: Карьеру Данишевского загубили компьютерные игры
18:23 Биатлон Екатерина Юрлова-Перхт: Три комплекта мокрой одежды, все в воде, все можно выжимать
18:19 Теннис Циципас победил Джоковича и вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби
18:10 Футбол Валерий Непомнящий: Удивился возвращению Слуцкого
18:04 Футбол Смолов может вернуться в «Динамо»
18:03 Биатлон Светлана Миронова: Было реально холодно, и вода текла отовсюду
17:45 Футбол Микель Артета: «Арсенал» должен бороться за трофеи
17:28 Биатлон Экхофф – победительница спринта на третьем этапе Кубка мира, Миронова – 4-я
17:28 Хоккей Вишневский перешел в «Спартак»
17:20 Футбол Артета официально возглавил «Арсенал»
17:14 Футбол Иско нужен «Челси», лондонцы предлагают «Реалу» 52 миллиона евро
17:02 Хоккей Каменский считает Овечкина лучшим игроком десятилетия в НХЛ
16:59 Футбол Хосеп Гвардиола: Артета уже в Лондоне, он переходит в «Арсенал»
16:47 Тяжелая атлетика Президент ФТАР Агапитов претендуют на пост главы Европейской федерации тяжелой атлетики
16:36 Футбол Терехов – лучший игрок «Оренбурга» в декабре
16:30 Хоккей КХЛ выбрала тренеров на Матч звезд
16:15 Футбол Левандовски будет прооперирован после матча против «Вольфсбурга»
Силовики час не могли определить число нападавших на штаб-квартиру ФСБ
Владивостокцам готовят новую уродливую «крысу»
В Удмуртии снизили тариф на вывоз мусора
Регоператор «Магнит» пытается давить на РЭК и региональную власть
Нефтепродукты, реагенты, мусор: из чего состоит снег на дорогах Нижнего Тагила
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика