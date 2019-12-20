Циципас победил Джоковича и вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби Во втором полуфинале сыграют Хачанов и Надаль.

В Абу-Даби состоялся первый полуфинал выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship. Грек Стефанос Циципас в трех сетах победил вторую ракетку мира серба Новака Джоковича – 3:6, 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа и 7 минут.

Через несколько минут начнется второй полуфинал, в котором россиянин Карен Хачанов встретится с лидером рейтинга ATP испанцем Рафаэлем Надаль.

Ранее состоялся матч за 5-е место. Еще один представитель России Андрей Рублев победил корейца Чон Хена, выиграв два тай-брейка подряд – 7:6 (7:5), 7:6 (7:1). Вчера Рублев в четвертьфинале уступил будущему финалисту Циципасу.

Матч за 3-е место и финал состоятся завтра 21 декабря.