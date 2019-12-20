Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби Завтра россиянин сыграет с Джоковичем в матче за 3-е место.

В Абу-Даби завершился второй полуфинал выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль победил россиянина Карена Хачанова в двух партиях – 6:1, 6:3. Соперники сыграли друг с другом уже в восьмой раз, и во всех восьми случаях выигрывал испанец.

21 декабря Надаль сыграет в финале с греком Стефаносом Циципасом, который ранее победил серба Новака Джоковича (3:6, 7:6, 6:4).

Завтра же состоится и матч за 3-е место, в котором встретятся Хачанов и Джокович.