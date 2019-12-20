Карен Хачанов: Рафа должен сказать, сколько мне заплатить за мастер-класс Россиянин прокомментировал разгромное поражение от Надаля на турнире в Абу-Даби.

Загрузка...

Карену Хачанову не удалось оказать серьезного сопротивления первой ракетке мира Рафаэлю Надалю. В полуфинале выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship испанец победил россиянина, отдав лишь четыре гейма – 6:1, 6:3. Тем не менее, Хачанов не расстроился и поблагодарил соперника за прекрасный урок в интервью организаторам турнира в Абу-Даби.

«Это был отличный мастер-класс, – с улыбкой сказал российский теннисист. – Теперь Рафа должен сказать, сколько я ему за это должен заплатить. Матч получился отличным, были хорошие розыгрыши. Публика в Абу-Даби великолепная, и я рад, что завтра сыграю здесь еще один матч против Новака».

В восьми матчах против Надаля Хачанов потерпел восемь поражений. Завтра 21 декабря Карен на турнире в Абу-Даби сыграет с сербом Новаком Джоковичем в матче за третье место, а Надаль встретиться в финале с греком Стефаносом Циципасом.