Российская теннисистка Александрова поднялась на семь позиций в рейтинге WTA WTA опубликовала новый рейтинг теннисисток.

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Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась с 42-й на 35-ю строчку в обновленном рейтинге.

В воскресенье россиянка стала победительницей турнира серии «Челленджер» во французском Лиможе.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидирует австралийка Эшли Барти, следом расположились Каролина Плишкова из Чехии и Наоми Осака, представляющая Японию.

Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, сохранила 31-ю позицию.

Рейтинг WTA от 23 декабря

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7851 очко;

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 5940;

3 (3). Наоми Осака (Япония) - 5496;

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5462;

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) - 5133;

6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5075;

7 (7). Петра Квитова (Чехия) - 4776;

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4685;

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4245;

10 (10). Серена Уильямс (США) - 3935...

31 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1560…

35 (42). Екатерина Александрова (Россия) - 1425…

41 (40). Вероника Кудерметова (Россия) - 1351...

53 (53). Светлана Кузнецова (Россия) - 1052...

61 (61). Анна Блинкова (Россия) - 1007...

70 (69). Дарья Касаткина (Россия) - 851…

90 (90). Виталия Дьяченко (Россия) - 719...

92 (92). Анастасия Потапова (Россия) - 707.