Серена Уильямс – спортсменка десятилетия по версии Associated Press Теннисистка обошла в голосовании Симону Байлз и Кэти Ледеки.

Информагентство Associated Press признало Серену Уильямс лучшей спортсменкой десятилетия. 38-летняя американская теннисистка обошла в голосовании своих соотечественниц гимнастку Симону Байлз и пловчиху Кэти Ледеки. Байлз в опросе AP заняла второе место, а Ледеки – третье.

Лучший спортсмен десятилетия по версии Associated Press будет объявлен сегодня. В голосовании принимают участие редакторы и авторы информационного агентства.

Серена Уильямс 23 раза в своей карьере выигрывала турниры Большего шлема в одиночном разряде. Всего на ее счету 72 титула на турнирах WTA. На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году она выиграла золотые медали и в одиночном, и в парном разрядах. В данный момент она занимает десятое место в рейтинге лучших теннисисток планеты.