Барти сохранила за собой первое место в итоговом рейтинге WTA в 2019 году

Лучшей из россиянок в рейтинге стала Анастасия Павлюченкова, занимающая 31-е место.
Варвара Флинк поднялась на одну строчку и расположилась на 125-й позиции.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидирует австралийка Эшли Барти, следом расположились Каролина Плишкова из Чехии и Наоми Осака, представляющая Японию.
Рейтинг WTA 2019.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5133
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245
10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935...
31 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1560...
35 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 1425...
41 (41). Вероника Кудерметова (Россия) — 1351...
53 (53). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052...
61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1007...
70 (70). Дарья Касаткина (Россия) — 851...
90 (90). Виталия Дьяченко (Россия) — 719...
92 (92). Анастасия Потапова (Россия) — 707...
104 (104). Маргарита Гаспарян (Россия) — 661
105 (105). Анна Калинская (Россия) — 661...
108 (108). Варвара Грачева (Россия) — 619...
115 (115). Наталья Вихлянцева (Россия) — 590...
125 (126). Варвара Флинк (Россия) — 495.