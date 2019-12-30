Барти сохранила за собой первое место в итоговом рейтинге WTA в 2019 году WTA опубликовала новый рейтинг теннисисток.

Загрузка... Лучшей из россиянок в рейтинге стала Анастасия Павлюченкова, занимающая 31-е место. Варвара Флинк поднялась на одну строчку и расположилась на 125-й позиции. В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидирует австралийка Эшли Барти, следом расположились Каролина Плишкова из Чехии и Наоми Осака, представляющая Японию. Рейтинг WTA 2019. 1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851 2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940 3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496 4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462 5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5133 6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075 7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776 8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685 9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245 10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935... 31 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1560... 35 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 1425... 41 (41). Вероника Кудерметова (Россия) — 1351... 53 (53). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052... 61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1007... 70 (70). Дарья Касаткина (Россия) — 851... 90 (90). Виталия Дьяченко (Россия) — 719... 92 (92). Анастасия Потапова (Россия) — 707... 104 (104). Маргарита Гаспарян (Россия) — 661 105 (105). Анна Калинская (Россия) — 661... 108 (108). Варвара Грачева (Россия) — 619... 115 (115). Наталья Вихлянцева (Россия) — 590... 125 (126). Варвара Флинк (Россия) — 495.