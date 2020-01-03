Сборная России вышла вперед в матче с командой Италии на ATP Cup

В первом матче группового этапа командного турнира ATP Cup между сборными России и Италии встречались Карен Хачанов и Стефано Травалья.
Матч продолжался 1 час 29 минут и завершился победой российского теннисиста со счетом 7:5, 6:3.
Во второй игре командного противостояния на корт выйдут первая ракетка России Даниил Медведев и Фабио Фоньини. Встреча начнется в 14:40 мск.
Парная игра также состоится сегодня.
На групповом этапе сборной России предстоит встретиться с командами США (5 января) и Норвегии (7 января). В плей-офф выходят победители каждой из шести группы и две лучшие команды, занявшие вторые места.
Кубок ATP 2020 - первый розыгрыш международного командного турнира среди мужских сборных, проводимый под эгидой ATP. В турнире принимают участие 24 сборные.
ATP Cup 2020
Группа D
Россия — Италия
Карен Хачанов — Стефано Травалья — 7:5, 6:3
Общий счет — 1:0.
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