Сборная России вышла вперед в матче с командой Италии на ATP Cup Турнир проходит в Австралии.

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В первом матче группового этапа командного турнира ATP Cup между сборными России и Италии встречались Карен Хачанов и Стефано Травалья.

Матч продолжался 1 час 29 минут и завершился победой российского теннисиста со счетом 7:5, 6:3.

Во второй игре командного противостояния на корт выйдут первая ракетка России Даниил Медведев и Фабио Фоньини. Встреча начнется в 14:40 мск.

Парная игра также состоится сегодня.

На групповом этапе сборной России предстоит встретиться с командами США (5 января) и Норвегии (7 января). В плей-офф выходят победители каждой из шести группы и две лучшие команды, занявшие вторые места.

Кубок ATP 2020 - первый розыгрыш международного командного турнира среди мужских сборных, проводимый под эгидой ATP. В турнире принимают участие 24 сборные.

ATP Cup 2020

Группа D

Россия — Италия

Карен Хачанов — Стефано Травалья — 7:5, 6:3

Общий счет — 1:0.