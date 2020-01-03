Сборная России победила команду Италии в матче группового этапа ATP Cup - Советский спорт
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03 января 2020 17:26Теннис

Сборная России победила команду Италии в матче группового этапа ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев во второй встрече группы D обыграл итальянца Фабио Фоньини в матче группового этапа турнира ATP Cup.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут и завершилась победой россиянина со счетом 1:6, 6:1, 6:3.

Ранее Карен Хачанов переиграл в своем матче Стефано Травалью (7:5, 6:3). Счет в серии до двух побед стал 2-0 в пользу россиян.

В заключительной парной встрече, которая состоится позднее в пятницу, Медведев и Хачанов сыграют против Фоньини и Симоне Болелли.

Добавим, что в другом матче группы D сборная США проиграла команде Норвегии со счетом 1-2.

Напомним, что в розыгрыше ATP Cup принимают участие 24 команды, которые разделены на шесть групп. В плей-офф выйдут победители каждой группы и две лучшие сборные, занявшие вторые места.

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