Плишкова пожертвует 200 долларов за каждый свой эйс пострадавшим от лесных пожаров в Австралии Вторая ракетка мира чешка Каролина Плишкова заявила, что присоединится к акции помощи пострадавшим от пожаров в Австралии.

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«Австралийцы! Я люблю вашу страну, поэтому решила присоединиться к австралийским игрокам и пожертвовать по 200 долларов с каждого эйса, который я исполню во время моего пребывания в Австралии, чтобы поддержать и помочь всем пострадавшим от пожаров», - написала Плишкова в своем Twitter.

Напомним, что несколько дней назад запустил теннисист Ник Кирьос, позже к нему присоединились еще два австралийца - Алекс Де Минаур и Джон Миллмен.