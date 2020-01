Плишкова пожертвует 200 долларов за каждый свой эйс пострадавшим от лесных пожаров в Австралии

«Австралийцы! Я люблю вашу страну, поэтому решила присоединиться к австралийским игрокам и пожертвовать по 200 долларов с каждого эйса, который я исполню во время моего пребывания в Австралии, чтобы поддержать и помочь всем пострадавшим от пожаров», - написала Плишкова в своем Twitter.

Напомним, что несколько дней назад запустил теннисист Ник Кирьос, позже к нему присоединились еще два австралийца - Алекс Де Минаур и Джон Миллмен.

Heyy Aussies! I love your country so I decided to join the

Aussies players and donate 200 dollars for every ace I hit during my stay in Australia to support and help all the victims of the fires. Let’s get some aces going! pic.twitter.com/5adQTWrcCR