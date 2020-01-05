Хачанов принес первое очко сборной России в матче против США на ATP Cup Турнир проходит в Австралии.

Встреча между Кареном Хачановым и Тэйлором Фрицом продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась победой россиянина в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 6:1.

Отметим, что ранее сборная России обыграла итальянцев (3-0). В 15.00 по московскому времени Даниил Медведев сыграет против Джона Изнера.

Также сегодня состоится встреча между парами Хачанов/Медведев и Рам/Крайчек.