Касаткина победила Суарес-Наварро в Окленде - Советский спорт
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06 января 2020 11:31ТеннисЛипкин Антон

Касаткина победила Суарес-Наварро в Окленде

Матч продолжался 1 час 46 минут.

70-я ракетка мира Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира WTA ASB Classic 2020 в Окленде.

В своем первом матче в новом сезоне 22-летняя российская теннисистка нанесла поражение Карле Суарес-Наварро из Испании, которая занимает 52-е место в мировом рейтинге. За 1 час 46 минут Касаткина выиграла в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

Ее следующая соперница определится в матче Аманда Анисимова (США, 3) – Катерина Козлова (Украина).

Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic 2020
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг

Дарья Касаткина (Россия) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 6:3, 3:6, 6:2

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