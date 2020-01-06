Касаткина победила Суарес-Наварро в Окленде Матч продолжался 1 час 46 минут.

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70-я ракетка мира Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира WTA ASB Classic 2020 в Окленде.

В своем первом матче в новом сезоне 22-летняя российская теннисистка нанесла поражение Карле Суарес-Наварро из Испании, которая занимает 52-е место в мировом рейтинге. За 1 час 46 минут Касаткина выиграла в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

Ее следующая соперница определится в матче Аманда Анисимова (США, 3) – Катерина Козлова (Украина).

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic 2020

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Дарья Касаткина (Россия) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 6:3, 3:6, 6:2