Сборная России обыграла Норвегию и вышла в плей-офф ATP Cup

Сборная России обыграла команду Норвегии в матче третьего тура группового раунда командного турнира ATP Cup, проходящем в Австралии.
В первом матче Карен Хачанов без особых проблем разобрался с Виктором Дурашовичем – встреча длилась 1 час и 2 минуты и завершилась победой россиянина в двух сетах – 6:2, 6:1.
В другом матче Даниил Медведев играл против Каспера Рууда, который смог оказать пятой ракетке мира достойное сопротивление – 6:3, 7:6 (8:6) по итогам двух сетах в пользу российского теннисиста.
Таким образом, Россия ведет со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал турнира с первого места группы D. Отметим, что ранее команда обыграла США (2:1) и Италию (3:0).
Сегодня также состоится парная встреча сборных России и Норвегии дуэтом Хачанов/Медведев и Рууд/Дурашович, однако для российской команды она не будет иметь никакого турнирного значения.
Соперником россиян в плей-офф будет победитель группы Е, где пока лидирует Хорватия.
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