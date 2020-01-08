Касаткина проиграла во втором круге турнира в Окленде Россиянка занимает 70-е место в рейтинге WTA.

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Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила свое выступление на турнире WTA в Окленде (Новая Зеландия).

В матче второго круга россиянка уступила Аманде Анисимовой, посеянной на турнире под третьим номером, в двух сетах со счетом 2:6, 4:6. Матч продлился 1 час 15 минут.

В четвертьфинале турнира Анисимова сыграет с канадкой Эжени Бушар.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic 2020

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Аманда Анисимова (США, 3) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:2, 6:4.