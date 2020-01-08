Касаткина проиграла во втором круге турнира в Окленде

Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила свое выступление на турнире WTA в Окленде (Новая Зеландия).
В матче второго круга россиянка уступила Аманде Анисимовой, посеянной на турнире под третьим номером, в двух сетах со счетом 2:6, 4:6. Матч продлился 1 час 15 минут.
В четвертьфинале турнира Анисимова сыграет с канадкой Эжени Бушар.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic 2020
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Аманда Анисимова (США, 3) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:2, 6:4.
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