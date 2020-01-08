Сборная России сыграет с Аргентиной в четвертьфинале ATP Сup Турнир проходит в Австралии.

В четвертьфинале ATP Сup соперником сборной России станет команда Аргентины.

В матче третьего тура группового этапа аргентинцы обыграли сборную Хорватии и заняли первое место в группе Е.

Напомним, ранее сборная России, представленная Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым, заняла первое место в группе D. На групповом этапе россияне обыграли команды Норвегии, США и Италии.

Матч Россия - Аргентина состоится 9 декабря.

Кубок ATP 2020 - первый розыгрыш международного командного турнира среди мужских сборных, проводимый под эгидой ATP. В турнире принимают участие 24 сборные.