Александрова вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне

На турнире в Шэньчжэне состоялась встреча 1/4 финала между россиянкой Екатериной Александровой и китаянкой Ван Цян.
Матч продолжался 2 часа 11 минут и завершился победой российской теннисистки со счетом 3:6, 6:4, 6:3.
Напомним, на предыдущей стадии Александрова обыграла другую представительницу Китая Пэн Шуай.
В полуфинале турнира российской спортсменке предстоит встреча с Гарбин Мугурусой из Испании.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 651 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Екатерина Александрова (Россия, 5) — Ван Цян (Китай, 4) — 3:6, 6:4, 6:3.
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