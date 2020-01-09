Александрова вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне Российская теннисистка занимает 35-е место в рейтинге WTA.

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На турнире в Шэньчжэне состоялась встреча 1/4 финала между россиянкой Екатериной Александровой и китаянкой Ван Цян.

Матч продолжался 2 часа 11 минут и завершился победой российской теннисистки со счетом 3:6, 6:4, 6:3.

Напомним, на предыдущей стадии Александрова обыграла другую представительницу Китая Пэн Шуай.

В полуфинале турнира российской спортсменке предстоит встреча с Гарбин Мугурусой из Испании.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 651 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Екатерина Александрова (Россия, 5) — Ван Цян (Китай, 4) — 3:6, 6:4, 6:3.