Сборная России вышла вперед в четвертьфинале ATP Cup против Аргентины Турнир проходит в Австралии.

В первом матче командного противостояния России и Аргентины в четвертьфинале ATP Cup на корт вышли Карен Хачанов и Гвидо Пелью.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась победой российского теннисиста со счетом 6:2, 7:6 (7:4).

Во втором матче встретятся первая ракетка России Даниил Медведев и Диего Шварцман.

В случае выхода в полуфинал россияне сыграют с победителем встречи между сборными Сербии и Канады.

Кубок ATP 2020 - первый розыгрыш международного командного турнира среди мужских сборных, проводимый под эгидой ATP. В турнире принимают участие 24 сборные. Соревнования завершатся 12 января.

ATP Cup 2020

Четвертьфинал

Россия — Аргентина

Карен Хачанов — Гвидо Пелью — 6:2, 7:6 (7:4).

Общий счет — 1:0.