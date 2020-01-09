Медведев победил аргентинца Шварцмана и вывел Россию в полуфинал ATP Cup Ранее Хачанов выиграл у Пелью.

На турнире ATP Cup в австралийском Сиднее состоялся второй матч в четвертьфинале сборных России и Аргентины. Даниил Медведев в трех сетах победил Диего Шварцмана – 6:4, 4:6, 6:3. Игра продолжалась 2 часа и 22 минуты.

Эта победа стала для российской команды второй, ведь ранее Карен Хачанов одолел Гвидо Пелью – 6:2, 7:6 (7:4). Таким образом, Хачанов и Медедев под руководством Марата Сафина вышли в полуфинал турнира.

Поскольку Россия в противостоянии с Аргентиной вышла вперед 2:0, парная встреча, в которой Хачанов и Медвелев должны были встретится с Максимо Гонсалесом и Андресом Мольтени, потеряла турнирное значение, а потому сыграна не будет.

В полуфинале 11 января российская команда встретится с победителем противостояния и Сербии и Канады. Первая игра в этом четвертьфинале начнется в 2 часа ночи по московскому времени. На корт выйдут Душан Лайович и Феликс Оже-Альяссим. Далее сыграют Новак Джокович и Денис Шаповалов, а если понадобится в парной встречи Джокович и Виктор Троицки сыграют с Шаповаловым и Оже-Альяссимом.

Первой в 1/4 финала ATP Cup пробилась сборная Австралии, победив 2:1 команду Великобритании.

ATP Cup 2020

Четвертьфинал

Россия – Аргентина – 2:0

Карен Хачанов – Гвидо Пелью – 6:2, 7:6 (7:4).

Даниил Медведев – Диего Шварцман – 6:4, 4:6, 6:3